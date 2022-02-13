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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجول.. علا رشدي تخطف الأنظار عبر انستجرام

علا رشدي
علا رشدي

شاركت الفنانة علا رشدي، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت علا رشدي، بإطلالة شتوية كاجوال، وكتبت من خلال صورتها معلقة: “تزداد ابتسامتي مع الشمس”.

 

يذكر أن نشرت الفنانة علا رشدى مقطع فيديو تدافع فيه عن مهرجان الجونة وتعلق على الهجوم الذى تعرض له  خاصة بعد حريق مسرح البلازا والذى يقام فيه حفل الافتتاح.

 

وقالت علا رشدى: “ان مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط ولكن أيضا هناك فعاليات سينمائية وهو يدعو الى حب السينما والفن الى جانب وجود بعد الورش الفنية والتى تساهم فى لقاء بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم.

 

وأضافت علا رشدي :"أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلام عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث محبى السينما يرون هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو تسجيلية أو قصيرة".

علا رشدي إطلالة شتوية التواصل الاجتماعي انستجرام الفن سينما

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