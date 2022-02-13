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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق ألوان ينظم يوما تحفيزيا لطلاب الثانوية العامة بقصر ثقافة دسوق.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم فريق ألوان التطوعي برعاية قصر ثقافة دسوق يوما تحفيزيا لطلاب الثانوية العامة تحت عنوان "Are You Ready"؛ لتشجيع الطلاب على حسن استغلال وتنظيم الوقت في الفترة القادمة لتحقيق أفضل النتائج.

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 جاء ذلك من خلال فقرات اليوم المتنوعة بين العزف والغناء بالإضافة إلى عرض مسرحي قدمه فريق مسرح كلية الطب البشري بكفر الشيخ للترويح عن الطلاب ورفع الضغط عنهم، مع تقديم محاضرة تثقيفية عن تنظيم الوقت وآليات لكيفية التذكر وعدم النسيان.
 

ويأتي ذلك في إطار تشجيع ودعم الشباب تطبيقًا للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030م، في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في تمكين ودعم الشباب من خلال تلك الفعاليات.

 

 كما شهد اليوم تكريم لروح الشهيدة الراحلة روان الحسيني فقيدة شباب دسوق وسط حضور وتفاعل كبير من طلاب المرحلة الثانوية.

 

وصرح أحمد أبو الفتوح مسؤول التسويق بالفريق أن هذا الحدث يقام للعام الخامس على التوالي من قبل فريق ألوان التطوعي الذي يهدف للمشاركة فى تقديم خدمة إنسانية متكاملة تعمل على تنمية الوعى الثقافي وتوفير الخدمات الصحية والدعوة للابتكار وإرساء ثقافة العمل الجماعى والتطوعي من خلال توجيه طاقة الشباب فى أنشطة إيجابية ودعم تواصل الفرد فى فئات عديدة من المجتمع والتى قد يجد فيها حلاً فعالاً للعزلة والانطواء، وذلك عن طريق تنمية شاملة فى كافة الجوانب الإجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية من خلال تفعيل دور الشباب فى المجال التطوعي.

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كفر الشيخ طلاب الثانوية العامة رؤية مصر 2030 اكتشاف المواهب المراحل التعليمية الثانوية العامة

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