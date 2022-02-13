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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كريم صبري يكشف الفرق بين عملية تحويل المسار وتكميم المعدة

صدى البلد

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة من العمليات الفعالة في انقاص الوزن، وتجرى من خلال فتحات صغيرة خلال نصف ساعة، ومن الممكن العودة إلى الحياة الطبيعة بعد يوم من اجراء العملية.

 

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التكميم تعمل على التخلص من هرمون الجوع بنسبة 80%، وتعمل على زيادة الشبع وتقليل الجوع ، وتعد من العمليات التي تعالج السكر الحديث الذي  يسير على جرعات بسيطة من الانسولين، وتساعد على علاج انقطاع النفس.

 

وأضاف أن تكميم المعدة من الممكن أن تجرى بعد الوصول لـ11 عامًا، خاصة انها لا تؤثر على الامتصاص،  وليس في حاجة إلى متابعة كبيرة، وتجرى خلال وقت صغير.

 

وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية للعودة للحياة الطبيعية بعد إجراء التكميم في وقت قصير،  والسير بعد ساعتين، وتناول المياه بعد 4 ساعات، والخروج من المستشفى بعد 12 ساعة.

 

وتابع "صبري"، أن التكميم تجرى من خلال فتحات صغيرة، وهذا يقلل من حدوث أي نوع من الألم بعد إجراء العملية ، خاصة ان هذه العملية تخدر بشكل موضعي قبل الدخول بالمنظار إلى البطن.

 

ولفت إلى أن تكميم المعدة من العمليات البسيطة التي تنقص الوزن، وتعالج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، وتقلل الجوع وتزيد الشبع بصورة كبيرة.

انقاص الوزن جامعة عين شمس الانسولين تكميم المعدة مستشفي

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