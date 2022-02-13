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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامى ربيعة يوجه رسالة لجماهير الأهلى بعد برونزية مونديال الأندية

رامى ربيعة
رامى ربيعة

احتفل رامى ربيعة النادى الأهلي، بفوز القلعة الحمراء ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
 

ونشر ربيعة صور له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" احتفالا بالتتويج بالميدالية البرونزية" وعلق قائلا"الحمد لله لاعيبه رجالة وجمهور أعظم"


بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021"


يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 


ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية. 


وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي. 


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

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IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٧٥٨٢٦
اللاعب رامي ربيعة النادي الأهلي كأس العالم للاندية الهلال السعودي الميدالية البرونزية القلعة الحمراء

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