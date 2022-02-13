افتتاح مكتب سجل تجاري مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم "الأحد"، مكتب سجل تجاري مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وشارك الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وصلاح خليل رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، في فعاليات افتتاح مكتب السجل التجاري المميز المقام على مساحة 120 متر.

من جانبه أوضح الدكتور تامر صلاح، أن مكتب السجل التجاري المميز يتيح كافة تعاملات السجل التجاري وكذلك العلامات التجارية، من خلال عدد 10 "شباك خدمة"، لافتا إلى أن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين ١٠ حتى ١٥ دقيقة.

وأضاف "صلاح"، أنه فى إطار التحول الرقمي، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري (مستخرجات – شهادات بيانات – شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل.

كما تتضمن خدمات العلامات التجارية خدمة التسجيل والاستعلام عن العلامات التجارية.

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