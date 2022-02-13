إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية وبعض المواد الغذائية في الجزائر

أمر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة بالتجميد الفوري لكل الضرائب المفروضة على بعض المواد الغذائية.

وحسب صحيفة النهار "الجزائرية" أمر تبون بإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية.

ويشمل القرار الهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، مع الاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا وذلك حسب بيان الرئاسة الجزائرية.

كما أمر الرئيس الجزائري باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية على المواطنين، خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها.

وفرض تبون تجميد كل الضرائب والرسوم، بدءا من الأحد، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.

ودعا رئيس الجزائر إلى اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، وذلك لضبط استراتيجية مُحكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، والتي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

ووفقا للبيان، ستتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.

في سياق آخر، أمر تبون بالعمل بأقصى سرعة ممكنة لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر.

وأصدر رئيس الجزائر تعليمات بإعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي للماء الشروب.