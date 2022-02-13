نهال طايل تنفعل على خال زوج اعتاد ابن اخته ضرب زوجته

رصدت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد ٢"، قصة فتاة من الشرقية تدعى "أسماء"، أخذ منها طليقها طفلها الرضيع بالقوة واختفي منذ 7 اشهر .

وانفعلت نهال طايل على "خال الزوج"، الذى توسط في الزواج، بسبب إنكاره معرفته بـ تعدى إبن أخته على زوجته، إضافة إلى عدم اتخاذه موقف حازم ضده الشاب الذى اعتاد ضرب زوجته، معقبة:" اكيد ترفض أن بناتك يحصل فيهم كده".

تفاصيل الواقعة

و أوضحت أسماء أنها من الحسينية بالشرقية، وتقدم لها عريس من القاهرة، وكان الوسيط خاله ومن ثم تزوجا، وبعد الزواج كانت والدته تعتدي عليها بالضرب، وعندما تشكو له كان طليقها يكيل لها الضرب أيضا.



وتابعت أسماء قائلة:" حماتى كانت بتضربنى الـ 24 ساعة من غير سبب لدرجة أنها قالت لطليقى يا أعيش معاها و اضربها يا اسيب البيت وامشى".



وأضافت أسماء، أن حماتها وزوجها اعتدوا عليها بالضرب لإنها قامت بغسل الثلاجة، فذهبت غاضبة إلى منزل ابيها، وتدخل الجيران وتم إرجاعها مرة أخرى".