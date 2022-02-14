فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

بعد مرور ما يقرب من 20 عاما على وفاة الفنان الكوميدي علاء ولي الدين أثيرت حالة واسعة من الجدل بعد تصريح شقيقه بعدم تحلل جثمان الراحل.

الطب الشرعي يكشف الحقيقة

وقال فودة في تصريحات لصدى البلد عن واقعة عدم تحلل جثمان الفنان علاء ولي الدين، أن كل الجثث تتحلل، ولاصحة للحديث حول عدم تحلل جثة عن أخرى، مشيرا إلي أن التعفن يحدث لأي جثة بعد الوفاة بمدة تتراوح ما بين 36 و72 ساعة، في حين يحدث التحلل الكلي للجثة بعد مرور ٦ أشهر حيث تختفي الجثة ولا يظهر منها سوى العظم.

تصريحات شقيق علاء ولي الدين

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الجدل المثار حول عدم تحلل جثة الفنان " علاء ولي الدين " ، حيث كشف شقيقه لجريدة مصرية أن جثمانه لم يتحلل طوال 18 عاما من دفنه.

وحسب التقرير فإن شقيقه صرح بذلك خلال شروعه في نقل جثمان أخيه من مكانه بمدينة نصر إلى مقابر العائلة في السيدة عائشة ، بسبب بعض المشكلات المتعلقة بالمقبرة.

وعلق " معتز ولي الدين " للجريدة المصرية : الموضوع ده روحانيات شوية ، وخاص شوية بالعائلة ، وأنا قولتلهم مبحبش أتكلم في تفاصيل العائلة الخاصة .

وتتشابه قصة الفنان الراحل " علاء ولي الدين " مع الفنان " عبد الحليم حافظ " ، والذي لم تتحلل جثته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.