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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة متنقلة لتوفير لقاحات كورونا لأهالي قرية الملاحة بـ كفر الشيخ.. صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية متنقلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك بقرية الملاحة التابعة لمركز سيدي سالم، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وأمانة حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة.

 

جاءت هذه القافلة تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بكفر الشيخ، والنائب علي أحمد علي، مساعد أمين المحافظة، وأمين أمانة الفلاحين المركزية بالحزب.

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وقال النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عن حزب الشعب الجمهوري، إن القافلة بدأت اليوم بقرية الملاحة بمركز سيدي سالم لتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا للمواطنين، مشيداً بجهود مديرية الشئون الصحية والفريق الطبي القائم على هذه القافلة الطبية المتنقلة.


وأضاف، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أن القافلة سوف تستكمل أعمالها خلال الفترة المقبلة لتجوب قرى ونجوع مركز سيدي سالم، لافتاً إلى أن قافلة اليوم شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا لحمايتهم من هذا الوباء.

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