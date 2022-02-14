تحدث الأسبوع المقبل.. 8 معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأسوان

أيام قليلة وتشهد محافظة أسوان ومدينة أبو سمبل السياحية حدوث الظاهرة الفريدة من نوعها والمتمثلة في تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني والذي يوافق هذا العام توقيت فريد من نوعه لن يتكرر وهو حدوث الظاهرة يوم 22/2/2022.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " في 8 معلومات الفعاليات المختلفة للإحتفال بهذا الحدث العالمى.

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1- تنطلق الفعاليات في 15 فبراير فبراير بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة.

2- يشارك فى المهرجان 18 فرقة تضم نحو 400 فنان وفنانة.

3- تتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام فقط 22 فبراير و22 أكتوبر.

4- تبدأ الظاهرة الفرعونية الفريدة فى الحدوث مع شروق الشمس وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط.

5- تتسلل أشعة الشمس داخل ممر المعبد بطول 60 متراً وصولاً إلى حجرة قدس الأقداس.

6- يشهد قدس الأقداس جلوس الملك رمسيس الثانى بجوار 3 تماثيل أخرى لمعبودين لدى القدماء المصريين.

7- سبب الظاهرة أن 22 أكتوبر يمثل بدء موسم الزراعة، و 22 فبراير يمثل موسم الحصاد .

8- تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل.

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في فعاليات ختام مهرجان " جامعات الجنوب "، والذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد، بمشاركة 11 جامعة مصرية خلال الفترة من 10 وحتى 14 فبراير الجاري ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.



والجدير بالذكر بأن فعاليات ختام المهرجان شملت تفقد مشروع أول مجمع مصالح حكومية مميكن على مستوى الجمهورية والجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة ، كما تم تفقد حديقة ٣٠ يونيو وزراعة نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة.

وأيضاً تفقد الحديقة التي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخيه والثقافية ، ومسطحات خضراء و ملاعب رياضية وحمام سباحة وممشي دراجات ومسجد على مساحة ٩ فدان كمتنفس حضاري للمواطنين يمزج ما بين التصميم العصري والتراث الواحاتي .

هذا وشهد طريق بنبان الصحراوى شمال أسوان اليوم الأحد حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين.