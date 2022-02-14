شادي محمد : الأهلي يشترط وجود مدرب فى جهاز موسيماني..ميهوب والنحاس مرشحين

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اقترب من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق عبر قناة النهار وبرنامج أوضة اللبس:" النادي الأهلي اتفق مع موسيماني على تجديد التعاقد ولكن هناك بعض الشروط من إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب".

وأضاف:" الأهلي اشترط وجود مدرب عام فى الجهاز الفني للفريق وكل من علاء ميهوب وعماد النحاس مرشحين بقوة للتواجد فى الجهاز الفني".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي بالفوز برباعية دون رد.