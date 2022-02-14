الولايات المتحدة ترفع تقديرات القوات الروسية على حدود أوكرانيا إلى 130 ألفا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة رفعت تقديراتها بشأن عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا من 100 ألف إلى 130 ألف جندي.

فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة كييف في الأيام المقبلة مؤكدا إن هذه الزيارة يمكن أن تساعد في تهدئة التوتر مع روسيا.



وقال المكتب الرئاسي، إن زيلينسكي شكر بايدن على دعمه ودعاه لزيارة أوكرانيا خلال المحادثة الهاتفية اليوم الأحد.



ونقل المكتب الرئاسي عن زيلينسكي قوله: 'أنا مقتنع بأن وصولك إلى كييف في الأيام المقبلة ،أمر حاسم لاستقرار الوضع، وسيكون إشارة قوية تسهم في وقف التصعيد'.

وقال البيان إن زيلينسكي أبلغ بايدن أنه من المهم أن تتلقى كييف ضمانات أمنية من واشنطن.



وأشارت تقارير إلى أن الرئيس الأوكراني حث بايدن على القيام برحلة إلى أوكرانيا 'في أقرب وقت ممكن' ، وفقًا لما قاله مصدر مطلع لشبكة CNN.



ويبدو أن زيارة بايدن غير مرجحة بالنظر إلى الوضع الحالي ، حسبما ذكرت شبكة CNN نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.

