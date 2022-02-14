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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة ترفع تقديرات القوات الروسية على حدود أوكرانيا إلى 130 ألفا

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة رفعت تقديراتها بشأن عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا من 100 ألف إلى 130 ألف جندي.

فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة كييف في الأيام المقبلة مؤكدا إن هذه الزيارة يمكن أن تساعد في تهدئة التوتر مع روسيا.


وقال المكتب الرئاسي، إن زيلينسكي شكر بايدن على دعمه ودعاه لزيارة أوكرانيا خلال المحادثة الهاتفية اليوم الأحد.


ونقل المكتب الرئاسي عن زيلينسكي قوله: 'أنا مقتنع بأن وصولك إلى كييف في الأيام المقبلة ،أمر حاسم لاستقرار الوضع، وسيكون إشارة قوية تسهم في وقف التصعيد'.

وقال البيان إن زيلينسكي أبلغ بايدن  أنه من المهم أن تتلقى كييف ضمانات أمنية من واشنطن.

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لتهدئة التوتر مع روسيا.. رئيس أوكرانيا يدعو بايدن لزيارة كييف


وأشارت تقارير إلى أن الرئيس الأوكراني حث بايدن على القيام برحلة إلى أوكرانيا 'في أقرب وقت ممكن' ، وفقًا لما قاله مصدر مطلع لشبكة CNN.


ويبدو أن زيارة بايدن غير مرجحة بالنظر إلى الوضع الحالي ، حسبما ذكرت شبكة CNN نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.
 

جو بايدن الولايات المتحدة أوكرانيا الرئيس الأوكراني روسيا

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