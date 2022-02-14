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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم... والقنوات الناقلة

مصر والسنغال
مصر والسنغال

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم  لمواجهة نظيره السنغالى فى مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بعدما أسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره السنغالى فى الذهاب يوم 24 مارس المقبل بالقاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم كالتالى..


مصر × السنغال

الكاميرون × الجزائر

نيجيريا × غانا

الكونغو × المغرب

تونس× مالى

وكان المنتخب الوطنى تأهل للدور الفاصل من تصفيات كاس العالم بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة فى المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.

وسلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الضوء على أرقام الفراعنة فى المونديال، حيث ذكر أن مصر تعد أول دولة أفريقية تصل إلى كأس العالم فى إيطاليا عام 1934، وظهرت في ثلاث نسخ لكأس العالم (1934 و 1990 و 2018).

وأعلنت قناة مصرية مفتوحة عن حصولها على حقوق بث مباراة مصر والسنغال في ذهاب تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وسيلتقي منتخب مصر مع السنغال خلال شهر مارس المقبل في المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبحسب بيان رسمي من قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، فإن مباراة الذهاب بين المنتخبين ستقام يوم 23 مارس

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

أعلنت "أون تايم سبورتس" عن حصولها رسميا على حقوق بث مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022.

كأس العالم 2022 منتخب مصر نظيره السنغالي مدينة دوالا مصر السنغال موعد مباراة مصر والسنغال

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