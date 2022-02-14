إنجي علاء تشارك جمهورها بصورة لها مع زوجها يوسف الشريف من كواليس برنامج الدوم

نشرت السيناريست إنجي علاء، صورة لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف، من كواليس برنامج الدوم ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام”.

وعلقت إنجي علاء: “#الدوم🇪🇬 ”.

يذكر أن إنجى علاء، عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».