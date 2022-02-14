زوجة الشهيد على فهمى: لا أصدق حتى اليوم فقدانه

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة بمناسبة عيد الحب، وتم التواصل مع زوجات الشهداء، لتقديم التحية و التهنئة لهن.

وقالت نهى سالم زوجة الشهيد البطل على فهمى، إن هناك مناسبات كثيرة تمر عليهم صعبة، وذلك لوفاة زوجها فى 2016.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن جميع المناسبات، وليست مناسبة عيد الحب التى نتذكر فيها الشهيد البطل.

ولفتت إلى أنها لا تصدق حتى هذه اللحظة أن الشهيد غير موجود معهم، معلقة أن زوجها حي عند الله، و نشعر فى معظم الأوقات أنه متواجد معنا.

وأشارت إلى أنها تفتقد زوجها، معلقة :" هناك أشياء كثيرة كنا نتمنى أن يكون معنا فيها، ولكن الراحل فى مكان أفضل عند الله".