مشهد مروع .. إطعام كلاب حية للتماسيح

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قاس للغاية، و هو إلقاء كلاب حية في أحد الأنهار لإطعامها للتماسيح الجائعة المنتشرة في المياه .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات " يوتيوب" ، بلغ عدد مشاهدين الفيديو 250 ألف ، لإلقاء كلاب حية في المياه لتتناولها تماسيح جائعة كانت تلتف حولها لتتناولها بعد أن قام عدد من الاشخاص بدفع الكلاب في المياه .



و بحسب ما ورد في الفيديو فإن الكلاب كانت غير قادرة على الإفلات من الأشخاص القساة الذين كانوا يلقونهم في المياه للتماسيح التي كانت تقفز إلى الأعلى لتلتقط أي شئ يقوم هؤلاء الأشخاص بإلقاءه .

ظهر في الفيديو أحد الكلاب التي تم دفعها في المياه أصيبت ببتر في قدمها و لكن إلتقطتهم التماسيح و قامت بتناولهم و هم مازالو أحياء .

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو شهد تفاعلا كمبيرا من رواد التواصل الإجتماعي في ساعات قليلة، و رفضوا ما قام به هؤلاء الاشخاص وز اعتبروها جريمة، و لكن من المؤسف أن صورهم في المقطع لم تظهر بشكل واضح ليتم القبض عليهم