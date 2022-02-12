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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الراكب الغريب.. شاهد تمساح داخل سيارة وصاحبها في ورطة

تمساح
تمساح

طاردت الشرطة الأمريكية سائق في ولاية كاليفورنيا بسبب مخالفته لقواعد السرعة، ليكتشفوا بالصدفة أنه يحمل تمساحًا حيًا داخل سيارته.

أثمرت مطاردة بين الشرطة الأمريكية وسائق سيارة خالف قواعد السرعة عن اكتشاف الضباط تمساح حي برفقته داخل السيارة، مما عرضه لتهمة غريبة دخل على إثرها إلى السجن.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سائق يدعى «تايلر واتسون» لانتهاكه قواعد السرعة على أحد طرق كاليفورنيا، ومع ذلك اتخذ الموقف منعطفًا غريبًا عندما أخبر الجاني البالغ من العمر 29 عامًا رجال الشرطة أن لديه تمساحًا في سيارته.

وجدت الشرطة التمساح جالسًا على مقعد الراكب، حيث كان أنفه ملفوفًا بشريط أسود وكان هناك زجاجات بلاستيكية وأغلفة طعام في كل مكان.

كتب قسم شرطة كاليفورنيا على حسابه الرسمي في فيسبوك: "نظر الضباط إلى السيارة ووجدوا في الواقع تمساحًا حيًا.. استجاب ضباط مراقبة الحيوانات من إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا إلى مكان الحادث للمساعدة وتحفظوا على التمساح".

لحسن الحظ، كان التمساح رضيعًا ولم يكن يمثل تهديدًا لأحد، في بعض الصور التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، يمكن رؤية الضباط وهم يمسكون التمساح بلا خوف.

أشار واتسون إلى أن التمساح ينتمي إلى صديق له اعتقلته الشرطة قبل أسبوع وأنه اضطر لرعاية الحيوان لمدة أسبوع تقريبًا بعد القبض على صديقه.

تم القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عامًا وترحيله إلى سجن مقاطعة شاستا، وقالت الشرطة بأنه قد يواجه اتهامات إضافية بحيازة تمساح بشكل غير قانوني.
 

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