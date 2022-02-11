عرض فيلم تمساح النيل بسينما زاوية غدا

يُعرض فيلم تمساح النيل للمخرج نبيل الشاذلي في سينما زاوية غدا السبت، في تمام الساعة 7 مساءً، ويتبع العرض حلقة نقاشية مع مخرج الفيلم تديرها المخرجة ماجي مرجان، وحظي الفيلم بعرضه العالمي الأول في إطار فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



ويكشف الفيلم عن علاقة الصداقة القوية بين سباح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف وصديقه القديم نبيل الشاذلي، والذي جمع له أهم المقابلات معه ومع الآخرين ومواد أرشيفية ثمينة. ويتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم.

لم يكن عبد اللطيف أبو هيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة. كان صاحب كاريزما خاصة جدا مشهور خارج مصر وللأسف منسيِ بدرجة كبيرة داخل وطنه.

بدأ نبيل الشاذلي عمله في السينما ١٩٩٠ مع شركة أفلام مصر العالمية كمنتج منفذ على الأفلام الأجنبية في مصر. عمل كمنتج منفذ في العديد من المشاريع الهامة مع صانعي أفلام مشهورين عالميًا مثل يوسف شاهين (المهاجر) سبايك لي (Malcom X)، مايكل هانيكي (Benny's Video)، ميشيل جافراس (Rimbow for Rimbaud)، لوك بيسون (Les Aventures Extraordinaires d' Adele Blanc Sec)، ميشيل جولدمان (أم كلثوم)، كارين ويسترلاند (God bless her)، رضوان الكاشف (عرق البلح)، روبا ندى (Cairo Time). أحدث مشاريعه هو فيلم تمساح النيل، والذي بدأه منذ ٢٠ عامًا مع صديقه عبد اللطيف أبو هيف.