انطلاق مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بجامعة الوادي الجديد.. صور

أعلن الدكتور أحمد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب عن انطلاق فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاه بحضور وفود الجامعات حيث يتم تنفيذه في الفترة من 10 إلى 14 من فبراير الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

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وقال حرباوى إنه يشارك في المهرجان 11 جامعة من جامعات الجنوب، وتشمل جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأزهر بأسيوط وجامعة جنوب الوادي وجامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة النهضة وجامعة بني سويف، وجامعة دراية وسفنكس.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن مسابقات في ألعاب كرة القدم طلبة وطالبات والكرة الطائرة طلبة وطالبات وألعاب القوي جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة وتنس طاولة وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي لزيارة المعالم السياحة والأثرية.

انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (1)

انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (2)

انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (3)

انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (4)