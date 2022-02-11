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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بجامعة الوادي الجديد.. صور

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

أعلن الدكتور أحمد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد  لشئون التعليم والطلاب عن انطلاق  فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاه بحضور وفود الجامعات   حيث يتم تنفيذه في الفترة من 10 إلى 14 من فبراير الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

 

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وقال حرباوى إنه يشارك في المهرجان 11 جامعة من جامعات الجنوب، وتشمل جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأزهر بأسيوط وجامعة جنوب الوادي وجامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة النهضة وجامعة بني سويف، وجامعة دراية وسفنكس.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن مسابقات في ألعاب كرة القدم طلبة وطالبات والكرة الطائرة طلبة وطالبات وألعاب القوي جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة وتنس طاولة وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي لزيارة المعالم السياحة والأثرية.

انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (1)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (1)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (2)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (2)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (3)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (3)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (4)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (4)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (5)
انطلاق مهرجان جامعات الجنوب (5)
الوادى الجديد جامعة جنوب الوادي جامعه مهرجان محافظ الوادي الجديد وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب فعاليات وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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