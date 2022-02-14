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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح التنسيقية بإنشاء مركز لوجستى لصناعة الحاويات بالموانئ

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

استكملت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستى لصناعة وإصلاح الحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.


حضر الاجتماع رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمواصلات، وممثل وزارة الانتاج الحربي، بالإضافة إلي أعضاء هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، وعدد من نواب لجنة الصناعة بالمجلس، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 


وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، أن دول العالم تشهد تصاعدا في أزمة سلاسل التوريد العالمية و نقص الحاويات، الأمر الذى كشف عن أهمية هذه الصناعة ومدى تأثيرها على العالم والاقتصاد العالمي في مواجهة التضخم المتزايد وغلاء الأسعار .


وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس نظرا لموقعها الفريد، الذي يتيح إقامة هذه الصناعة الهامة التى تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية.


ورأت اللجنة، ضرورة استمرار المناقشات حول هذا المقترح الهام، وأوصت الجهات المعنية ممثلة في وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، بضرورة تقديم كافة البيانات والدراسات والأرقام المتعلقة بصناعة الحاويات في الإجتماعات المقبلة، للوقوف علي واقع ومستقبل هذا الصناعات في مصر.

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