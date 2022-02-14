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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رباعية الأهلي.. الهلال السعودي يقيل "جارديم" من تدريب الفريق

جارديم
جارديم

أعلن نادي الهلال السعودي، إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب الفريق بالتراضي.

 

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر"، جاء فيه: قرر مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضين حيث قدم المجلس شكره وتقديره لـ "جارديم" على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي، متمنيًا له التوفيق في فترة عمله.

 

ويأتي ذلك عقب الهزيمة الكاسحة التي تلقاها الهلال على يد النادي الأهلي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

 

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” فإن إدارة نادي الهلال، أجرت محادثات خلال الساعات الماضية مع عدد من المدربين لتدريب الفريق، بدلًا من البرتغالي ليوناردو جارديم.

 

وأضافت الصحيفة، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدرب الأسبق للهلال، أبدى موافقته، التي بدورها أنهت إجراءات استخراج تأشيرات الدخول إلى السعودية وإرسالها له.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال فاوض أيضًا كل من، الروماني ميريل رادوي، والبرتغالي جورجي خيسوس، والأرجنتيني أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم السابق، كخيارات بديلة.

 

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة ولديه 3 مباريات مؤجلة.

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