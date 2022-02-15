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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب لكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة   ، عن توجه طلاب ٢٠١٩-٢٠٢٠ و ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، للادارة لاستخراج شهادات التخرج .


علما بانه يتم عمل إخلاء طرف من المكتبه المركزية بجوار كلية الآداب، كما 
يتم عمل إخلاء طرف من المكتبه المركزية بجوار الكلية.

ولابد من حضور استمارة أداء التربيه العسكرية (للذكور) ، بالاضافة إلى احضار صورة شخصية بخلفية بيضاء للطلاب التي لم تقدم صور.

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على الجانب الاخر ، وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

بجامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهر لكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة

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