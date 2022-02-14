بطلع الغل على صحابي.. ذكريات أحمد فهمى بالمراحل التعليمية| نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير ، نرصد ذكريات الفنان أحمد فهمى فى مرحلة الدراسة .

وروى الفنان أحمد فهمى ، ذكرياته خلال مرحلة الدراسة قائلا " كنت متوفق منذ صغرى ويرجع هذا إلى والدتى كانت مهتمه جدا بالحياة الدراسية الخاصة بى و شقيقى كريم .

وأضاف “ فهمى ” ، أنه كان من المتفوقين فى المرحلة الثانوية العامة ايضا ، مؤكدا على أنه حصل على 98% فى المرحلة الثانية و 99,8 % فى المرحلة الثالثة ليلتحق بكلية الهندسة .

وأشار فهمى ، إلى أن والدته كانت مشدده فى المرحلة الثانوية حيث كانت تقيم ما يشبة المعسكر داخل المنزل ولكن “ كنت بطلع الغل اللى عندى على صحابى ”.

على الجانب الآخر ، كشف النجم أحمد فهمي خلال مشاركته في ختام جمعية الفيلم السنوي عن أعماله المقبلة .

وقال أحمد فهمي ، في تصريحات على خلفية مهرجان جمعية الفيلم:" حضورنا في هذا المهرجان مهم جدا، وخاصة أنه من أهم المهرجانات الموجودة في مصر، وأهدي الجائزة دي لأحمد علاء لأنه صاحب الفضل بخروج فيلم العارف بالشكل ده ".

وعن أعماله الجديدة قال: " هيكون فيلم كوميدي بس بنوعية مختلفة شويى إن شاء الله هيكون موجود علي الصيف انتاج احمد السبكي وإخراج أحمد الرشيدي ، هكون في رمضان اللي بعده وفي مسلسل بعد رمضان بعيد عن الكوميدي وفي فيلم بره الكوميدى أيضا".