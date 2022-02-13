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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يغيب عن الموسم الرمضاني ويستعد للمشاركة في فيلم كوميدي

أحمد فهمى
أحمد فهمى

كشف النجم أحمد فهمي خلال مشاركته في ختام جمعية الفيلم السنوي عن أعماله المقبلة .

وقال أحمد فهمي في تصريحات على خلفية مهرجان جمعية الفيلم:" حضورنا في هذا المهرجان مهم جدا، وخاصة أنه من  أهم المهرجانات الموجودة في مصر، وأهدي الجائزة دي لأحمد علاء لأنه صاحب الفضل بخروج فيلم العارف بالشكل ده ".

وعن أعماله الجديدة قال:"  هيكون فيلم كوميدي بس بنوعيه مختلفه شويه ان شاء الله هيكون موجود علي الصيف انتاج احمد السبكي وإخراج أحمد الرشيدي ،هكون في رمضان اللي بعده وفي مسلسل بعد رمضان بعيد عن الكوميدي وفي فيلم بره الكوميدى ايضا:" .

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية، حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته باختيار الأفلام، ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا.
 

 

احمد فهمي النجم أحمد فهمي ختام جمعية الفيلم المهرجانات

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