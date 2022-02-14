عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد سلمى ضحية الدهس على طريق جمصة الدولي: السائق لا يحمل رخصة..فيديو

الضحية
الضحية

قال أحمد مهران   والدة " سلمى " ضحية حادث الدهس على طريق جمصة الدولي أن سلمى برفقة صديقتها  ميرنا رفيقة عمرها التي كان من المقرر أن تحتفل بخطبتها خلال أيام كانتا متوجهتين إلى دمياط  لشراء  فستان الخطوبة وأثناء عودتهما  كانتا قادمين  من طريق جمصة الدولي الذي جرى توسعته وتطويره وخلا من المطبات الصناعية "  

و كشف أحمد مهران  في  مداخلة هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”، أنه بالرغم من تلك الجهود هناك قلة   من سائقي النقل  عديمي  الإحساس والشعور بالمسئولية يعترضون الطرق من المنتصف بلا  قواعد تخص  قيادة السيارات وغيرها كاشفا انه كان بيلف من مكان   مش مسموح ما فيش فيه الدوران "

وأكمل :  "عمرو" سائق سيارة سلمى أخد الإجراءات الاحترازية، والتزم بحارته  وهو موجود    معانا منذ سنوات طويلة ومشهود له بالكفاءة لكن التريلا كانت ماشية بسرعة جنونية وبحمولة أكثر من المسموح بها."

وكشفت    أن إحدى  التريلتين هربت والأخرى وقفت وتم القبض على السائق وهو اللي خبطها  من ورا وفجر مفاجأة  قائلاً : "  والمفاجأة إنه مش سواق ومش معاه رخصة قيادة.. إزاي يمشي على طريق سريع بالشكل ده ومعاه الحمولة دي  .

وأتم قائلاً : " إحنا عندنا قنابل موقوتة على الطرق وهم السائقين غير المدربين اللي بيحملوا حمولة زيادة على السيارات.. وسيارة ابنتي تحطمت وتوفيت في الحال و عندي بنتين دكاترة سلمى وابنة أخرى، وإحنا عايشين في المنصورة، وربنا يصبر والدتها دي زهرة حياتنا وشبابنا وعمرنا.. وأثق في قضاءنا الشامخ إنه هيجيب حق كل حد مظلوم."
وحول أخرة مكالمة جرت بينهما قال : "  آخر مرة كلمت والدتها قبل الحادثة بنص ساعة.. كانوا ظبطوا الفستان وراجعين".

الإجراءات الاحترازية سيارات خطوبة حادث مصر دمياط تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

«سي إن إن»: روسيا تستعد لغزو أوكرانيا

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

مناشدة عاجلة من الحكومة لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بريطانيا: بوتين قد يأمر بغزو أوكرانيا في غضون دقائق

ترشيحاتنا

نذر نذرا ثم نسيه فماذا يفعل؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

البنتاجون: بوتين عزز التواجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا براً وبحراً وجواً

تقارير: النصر والاتفاق السعوديين مهتمان بضم حارس الزمالك

قواعد التغذية السليمة أثناء علاج السرطان

رامي عادل: حديث موسيماني عن تجديد تعاقده مع الأهلي عدم احترافية

رامي عادل يكشف سبب رفض عماد النحاس الانضمام إلى جهاز منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

علاج حروق الماء المغلي في المنزل .. واحذر من 4 اثار جانبية

يعود إلى 35 مليون سنة.. هل تعلم سر ارتباط عيد الحب بالورد الأحمر؟

فيديو

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

بمناسبة عيد الحب.. مطرب التسعينيات أحمد جمال يطلق أغنية "لمستي قلبي"

كشف عن اسمه الحقيقي.. لماذا ندم فاروق فلوكس على أدوار قدمها خلال مشواره "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ