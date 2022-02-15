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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر ممول للدول في العالم..البنك الدولي ينقل موظفيه مؤقتًا من أوكرانيا

البنك الدولي
البنك الدولي

قالت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز الاثنين أن البنك الدولي، يقوم بنقل موظفيه مؤقتًا من أوكرانيا، مع قيامه بتعلق بعثات الموظفين إلى البلاد بسبب التوترات على الحدود مع روسيا.

وصرح البنك الدولي بأنه يراقب عن كثب الوضع على الحدود ، حيث حشدت روسيا قوة ضخمة على مسافة قريبة من أوكرانيا.

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وقالت المذكرة: "إن الأولوية القصوى لمجموعة البنك الدولي هي الحفاظ على سلامة موظفينا وعائلاتهم. تماشياً مع سياسة الإجلاء لدينا ، يجري نقل مؤقت للموظفين وسط إجراءات أمنية معززة".

ولم تقدم المذكرة تفاصيل حول مكان أو عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم.

وذكرت  وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إنها أمرت معظم موظفي سفارتها في كييف بمغادرة أوكرانيا على الفور بسبب التهديد بغزو روسي. 

وصرح مسؤولون أمريكيون بأن بعض موظفي السفارة سيعملون من مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

ولم يتسن  للصحف الدولية، الوصول إلى المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الذي يحتفظ ببرنامج قرض بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا.

منذ أن بدأت جائحة COVID-19 في عام 2020، قدم البنك الدولي ما يقرب من 1.3 مليار دولار لتمويل أوكرانيا، ففي سبتمبر ، تم توقيع اتفاقيتي قرض لأوكرانيا بقيمة مجتمعة 441 مليون دولار ، وتهدف إلى تحسين تكامل شبكات الكهرباء مع أوروبا، وتعزيز قطاع التعليم فيها.

وفي ديسمبر ، وافق البنك الدولي على قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الاستجابة لجائحة كورونا COVID-19 والتحصين ضدها، بالإضافة إلى قرض ثان لسياسة التنمية بقيمة 300 مليون يورو (340 مليون دولار).

وتمت الموافقة في يونيو 2020 على قرض أولي للتنمية الاقتصادية الأوكرانية بقيمة 350 مليون دولار ، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً من الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

أشارت روسيا الاثنين إلى أنها مستعدة لمواصلة الحديث مع الغرب لمحاولة نزع فتيل الأزمة الأمنية، بينما قال مسؤول أوكراني إن كييف مستعدة لتقديم تنازلات لموسكو.

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