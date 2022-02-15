محافظ أسوان: تسليم كل المتضررين من السيول منازلهم الجديدة نهاية شهر مارس

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفاصيل تسليم 20 منزلا ضمن 468 منزلا من المتضررين بسبب السيول.



وقال "عطية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تم تسكين 450 أسرة من المتضررين بسبب السيول في وحدات سكنية بحي السلام".

وأضاف: "كان هناك ملحمة للانتهاء من الوحدات السكنية لتسليمها للأهالي، وكانت هناك دفعة قوية من الرئيس السيسي أثناء الزيارة التي قام بها لأسوان".

وأشار: "الجمعيات الأهلية شاركت معنا، وكان هناك تعاون من قبل الأحزاب المختلفة"، موضحا: "وضعنا خطة لتعويض المتضررين، وعدد المنازل كان 1135 منزل ما بين انهيار كامل وبين انهيار جزئي".

وأوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، : "تم تسليم 468 منزل، وآخرهم اليوم 20 منزلا"، مردفا: "اهتمينا كثيرا بالتفاصيل لإعادة المنازل المتضررة من السيول".

ولفت اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،: "سيتم تسليم كل المتضررين من السيول منازلهم الجديدة نهاية شهر مارس المقبل".

