جامعة كفر الشيخ تهنئ شعبان الخطيب بفوزه بعضوية اللجنة البارالمبية المصرية

هنأ الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، وأسرة الكلية، الكابتن شعبان الخطيب، أمين الكلية بمناسبة فوزه بعضوية اللجنة البارالمبية المصرية، داعين الله عز وجل بدوام التوفيق والنجاح له، ومزيد من الإنجاز من أجل رفعة الرياضة ومن أجل إعلاء شأن الرياضات البارالمبية المصرية.

والجدير بالذكر أن الكابتن شعبان الخطيب هو بطل «أوليمبياد أتلانتا» 1996م، وتم تكريمه من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحصوله على وسام الرياضة من الطبقة الثانية.

ويشغل الكابتن شعبان الخطيب، حالياً منصب أمين كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، ومن القيادات الإدارية والكفاءات المتميزة داخل الجامعة.

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