كنت قد الكلمة وبقيتي مراتي.. علي غزلازن يوجه رسالة لزوجته في عيد الحب | شاهد

احتفل اليوتيوبر علي غزلان بـ عيد الحب مع زوجته فرح شعبان ، ونشر صورا له معها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب على غزلان " زي النهارده السنه اللي فاتت قلتلك " بحبك " ، والنهاردة كنت قد الكلمة وبقيتي مراتي .. مش عارف اقولك ازاي إنك النعمة الحلوة اللي علمتني ان حظي حلو وانك الانسانه اللي كل سطور الحب بتدور عنها .. شكراً انك في حياتي .

واحتفل اليوتيوبر علي غزلان، بزفافه على فرح شعبان، بأحد فنادق القاهرة الكبرى التى تطل على نيلها الساحر، وسط أجواء مبهجة يسودها الفرح والسرور، بحضور أسرة العروسين والمقربين والأصدقاء، وتميز حفل زفاف علي غزلان وفرح شعبان، بعدة مشاهد مميزة ستظل خالدة فى ذاكرتيهما والمقربين منهما إلى الأبد.