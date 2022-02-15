الزمالك يمنح المثلوثي فرصة أخيرة قبل الاستغناء عنه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي نادي الزمالك قرروا منح التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق فرصة أخيرة حتى نهاية الموسم الجاري قبل إصدار قرار بالاستغناء عنه.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC : الزمالك يتحفظ على تذبذب مستوى اللاعب، ويرغبون في الاستفادة من المقعد الأجنبي بضم لاعب سوبر بدلًا منه خاصة وأن عمر كمال عبد الواحد سيعود ويشغل مركز الجبهة اليمنى في الموسم المقبل.



وواصل شبانة: تعرض المثلوثي لانتقادات شديدة بعد مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا وظهوره بشكل مخيب للآمال.