سمية الخشاب لـ جمهورها في عيد الحب: حبايبي السناجل ابعتولي واسالوني براحتكم

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة إلى جمهورها فى عيد الحب، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر.

وكتبت سمية الخشاب “حبايبي السناجل (بس) ابعتولي وخلونا ندردش واسالوني براحتكم واحكولي مأساتكم في التيرم الجديد”.

يذكر ان الفنانة سمية الخشاب، أكدت أنها لا تحتاج إلى النجم محمد رمضان حتى تزيد من نجوميتها، وقالت: "مش محتاجة انتشر ولا أزود نجوميتي بالظهور مع محمد رمضان، ونجوميتي موجودة من زمان من قبل ظهور محمد رمضان، ومن قبل ما يبقى نجم، ولكن هو زميلي واحنا اصدقاء".

وأوضحت الفنانة سمية الخشاب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، أنها لم تتفق مع النجم محمد رمضان في الفيديوهات التي ظهرا بها مع بعضهما لكي يتصدرا التريند، مضيفة: "احنا مش متفقين نبقى مع بعض عشان نطلع ترند ولما هو بيكح بيطلع تريند وأنا لم بكح بطلع ترند".

واعتبرت الفنانة سمية الخشاب، تصدر الترند بأنه رزق من الله، موضحة أن الفنان الذي يتصدر الترند يكون بسبب مقولة أو شيء أعجب الجمهور، لافتة إلى أنها لا تحب المفاجآت، مختتمة: "لو مفاجأة سعيدة أو مش كويسة بكرهها، وبحب أبقى عارفة أي حاجة، وبعتبر المفاجآت سخافة".