ريهام أيمن توجه رسالة لزوجها في عيد الحب

وجهت الفنانة ريهام أيمن رسالة لزوجها الفنان شريف رمزي فى عيد الحب ، ونشرت عدة صور تجمعها به عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتبت ريهام أيمن " 7years loving you sherif ramzy ، Happy Valentine’s Day Everyone ".

ويذكر أن علق الفنان شرف رمزى على الجدل المثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز” بطولة الفنانة منى زكى عبر تويتر .

وكتب شريف رمزى :" أنت من حقك طبعا انك تعمل رقابة ذاتية على اى حاجة فى حياتك لكن لازم رقابتك الذاتية دى متخرجش على اطار انها ذاتية ،متفرضهاش على حد ،مش من حقك ".

وأضاف شريف رمزى :": فى شروط واجبة لنقد أى عمل فنى أهمها وأولها انك تبقى شفته"