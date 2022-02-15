بإطلالة ساحرة .. مي سليم تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها أحدث صورة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة ساحرة و هي ترتدي بلوفر باللون الأبيض مما أثار إعجاب متابعيها.

كانت الطفلة "لي لي" ابنة الفنانة مي سليم، فاجأت والدتها على الهواء بمداخلة في أثناء استضافة الإعلامية لميس الحديدي لها رداً على تصريحات والدتها التي قالت فيها أنها تعاني الامرين مع ابنتها بسبب الدراسة الأونلاين نتيجة ظروف جائحة كورونا، قائلة : فعلاً الدراسة أونلاين صعبة وبواجه بداية اليوم أني مش ببقى فايقة وعاوزة أنام تاني ومش بحس أني فايقة غير الساعة 1 الظهر ".

وتابعت لي لي: " مش بتخانق مع ماما عادة غير في وقت الامتحانات"، لتعقب والدتها: فعلا بنتخانق وقت الامتحانات عشان بيبقى عندنا كتير، وبالذات في امتحان اللغة العربية.

وأضافت ساخرة من مستوى ابنتها في اللغة العربية، قائلة: لي لي ما شاء الله في اللغة العربية هايلة.

وردا على سؤال الحديدي الذي وجهته إلى لي لي، حول رغبتها في أن تسلك نهج والدتها وتكون فنانة أو مغنية، ردت قائلة: بصراحة لأ مش عاوزة أبقى ممثلة ولا مغنية عشان أنا عاوزة أبقى مصورة فوتوغرافية"