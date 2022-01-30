إطلالة صباحية مشرقة من مي سليم في أحدث ظهور عبر إنستجرام

إطلالة صباحية مشرقة من مي سليم في أحدث ظهور عبر الإنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بأحدث إطلالاتها، من خلال نشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت سليم بإطلالة صباحية مشرقة أمام البحر، ونالت صورتها تفاعلا كبيرا من متابعيها.

وكانت فاجأت الطفلة "لي لي" ابنة الفنانة مي سليم ، والدتها على الهواء بمداخلة في أثناء استضافة الإعلامية لميس الحديدي لها مساء اليوم رداً على تصريحات والدتها التي قالت فيها أنها تعاني الامرين مع ابنتها بسبب الدراسة الاونلاين نتيجة ظروف جائحة كورونا، قائلة : فعلاً الدراسة أونلاين صعبة وبواجه بداية اليوم أني مش ببقى فايقة وعاوزة أنام تاني ومش بحس أني فايقة غير الساعة 1 الظهر ".

وتابعت لي لي، مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلة:" مش بتخانق مع ماما عادة غير في وقت الامتحانات"، لتعقب والدتها: فعلا بنتخانق وقت الامتحانات عشان بيبقى عندنا كتير، وفي نفس الوقت وبالذات في امتحان اللغة العربية.



وأضافت ساخرة من مستوى ابنتها في اللغة العربية، قائلة: لي لي ما شاء الله في اللغة العربية هايلة.



ورداً على سؤال الحديدي الذي وجهته للي لي، حول رغبتها أن تسلك نهج والدتها وأن تكون فنانة أو مغنية، لترد قائلة : بصراحة لا مش عاوزة أبقى ممثلة ولا مغنية عشان أنا عاوزة أبقى مصورة فوتوغرافية".