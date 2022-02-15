الأورمان: تركيب 926 وصلة مياه نظيفة مجانا في الدقهلية

أكدت جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعاتها بمحافظة الدقهلية يعمل حاليًا تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى على تركيب 926 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان ،أن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه.

ولفت إلى أن الاسر المستفيدة تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأوضح شعبان أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان .

وأشار شعبان الى ان الجمعية تصل للقرى الاكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وتحت اشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعى.

وأضاف أن فريق عمل الأورمان المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها .

يذكر ان جمعية الأورمان على مدار الاعوام السابقة قامت بتوصيل مياه شرب نقية لـ 19525 منزل على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة .