بأسعار تبدأ من 52 جنيها.. التموين تطرح "شنطة رمضان"

أعلن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسانين أنه جاري الآن عملية إعادة هيكلة للشركات الخاسرة التابعة للشركة ودمجها في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة الشركات والاستفادة من الأصول.

وأشار في تصريحات له اليوم إلى أنه سوف يتم دمج شركة اللحوم والدواجن مع الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كما سيتم دمج شركة الأهرام للمجمعات مع شركة النيل للمجمعات،ودمج الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات مع شركة الاسكندرية للزيوت والصابون،فضلا عن إنه تم دمج شركتي قها وإدفينا في كيان واحد.

وأكد حسانين أنه لن يتم الاستغناء عن اي موظف في الشركات المدمجة منوها بأن الهدف هو تحسين أوضاعهم وزيادة كفاءتهم الانتاجية .

وحول استعدادات الشركة لاستقبال شهر رمضان المبارك أوضح حسانين أنه تم توفير3000 ألف طن دواجن من خلال الاستيراد ،بالإضافة إلى 2500 طن لحوم مجمدة،وجاري توريدهم،فضلا عن توفير لحوم حية من خلال التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية ،فضلا عن الاتفاق مع شركة المصرية السودانية التى تم انشاءها مؤخرا على توفير 5000 رأس حي في توشكى مؤكدا أن الشركة لديها احتياطات استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.

وأكد حسانين أنه لاتغيير في أسعار السلع،الحالية، بل من المتوقع تراجع في بعض أسعار السلع ،منوها بأن الشركة ستقوم بزيادة ضخ السلع بنحو30% عن المعدلات العادية مع ارتفاع الطلب خلال الشهري.

وفيما يتعلق بتوفير ياميش رمضان في المنافذ التابعة للشركة أوضح حسانين أنه سيتم طرحها في كافة المنافذ بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، ورفع العب عن كاهل المواطنين.



من جانبه قال نائب رئيس الشركة القابضة اللواء مجدي الشاطر إنه سيتم طرح عدد كبير من كوبونات رمضان بفئات(50-100-150-200)جنيه، كما تم طبع كوبونات لمؤسسة مصر الخير فئة 150 و200 جنيه وسيتم صرفها في جميع منافذ الشركة .

وأضاف من المتوقع طرح 2 ونصف مليون شطنة رمضانية 3 فئات من الشنط( الاولى تتضمن 6 سلع بسعر 52جنيها،والثانية تتضمن 8 سلع بسعر 95 جنيها،والثالثة تتضمن 10 سلع بسعر 125 جنيها.



وأشار إلى أنه سيتم إقامة 169 شادرا على مستوى كافة المحافظات بجانب الشوادر المحلية الخاصة بالمحافظات، متوقعا أن يصل إجمالي المبيعات خلال الشهر 30 مليون جنيه.