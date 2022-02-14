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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مخفضة.. التموين:طرح خضراوات وفواكه وضخ 9 آلاف طن سلع أساسية يوميا

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

قال وزير التموين الدكتور على المصيلحي إن موجة البرد القارس التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية تسببت في صعوبة جمع الخضراوات والفاكهة من الأراضي إلى جانب صعوبة النقل وتم استغلال هذه الظروف من البعض لزيادة الأسعار.


وأشار الوزير خلال جولة تفقدية في محافظة أسيوط إلى أنه تفقد أحد أسواق الجملة ووجد الأسعار مستقرة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة انخفاضا في الأسعار بشكل عام مع تحسن أحوال الطقس.

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وكشف الوزير عن وجود تعاون بين الوزارة و جهاز الخدمة الوطنية من أجل توفير السلع للجمهور بسعر الجملة أو زيادة عنه بمبلغ بسيط للغاية، بهدف تقليل سلاسل تداول السلع لتخفيض الأسعار، مضيفًا أن استكمال البنية الداخلية لمنظومة التجارة الداخلية بكافة المحافظات سيؤدى لحل مشكلة الأسعار بالكامل.

وتواصل وزارة التموين طرح الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية بنسبة 25 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لمواجهة الارتفاعات في الأسعار والعمل على ضبط الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة يوميا إضافة إلى بعض السلع الأخرى من الدقيق والمسلي و الحلاوة الطحينية ومساحيق الغسيل لأكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن مقيد على 22 بطاقة تموينية .

وأكد اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالمخازن ومنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ، في زيادة مستمرة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا يبلغ الحد الأدنى للمخزون في المخازن 3 أشهر لكل سلعة على مستوى جميع الفروع.
 

‏ وزارة التموين الخضروات والفاكهة مال واعمال اخبار مصر أهم السلع الغذائية

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