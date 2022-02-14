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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استلام 2.8 مليون طن قصب سكر من المزارعين حتى الآن

وزير التموين
وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالى قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بـ2789820مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 282442.400 ألف طن سكر حتى الآن.

 

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تجدر الاشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد  خلال موسم الحالى 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع  أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي ‏للوزارة أحمد كمال معاون الوزير، إلى أن الدكتور على المصيلحى - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

من جانبه صرح اللواء عصام البديوي - رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية بأنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام

 

وأكد صلاح فتحي - العضو المنتدب للشركة أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع، مشيراً إلى أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل استلام القصب ‏المورَد تنفذ حسب توجيهاته.‏

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيها للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

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