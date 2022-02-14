التجارة الداخلية : الاوكازيون ليس في محافظة القاهرة فقط وفي كل أنحاء الجمهورية

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، إن الاوكازيون فرصة للمواطن النصري للحصول على احتايحاته بأسعار رائعة، مضيفا أن نعمل على حصول المواطن على جودة عالية في الاوكازيون.

وأضاف عبد المنعم خليل، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، أن هناك تخفيضات كبيرة في الاوكازيون الشتوي.

وتابع المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، أن نرحب بكافة الشكاوي ممن الاوكازيون الشتوي عبر ١٦٥٢٨.



وأكمل المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، أن الاوكازيون ليس في محافظة القاهرة فقط وإنما في كل جنيه أنحاء الجمهورية وهذا قرار وزاري في الأساس.



