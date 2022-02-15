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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توفر 200 ألف فرصة عمل.. التموين تطرح فرصا استثمارية بقيمة 25 مليار جنيه

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين إن منتدى استثمر الذي ينطلق الآن في نسخته الأولى من جانب وزارة التموين يستعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية باستثمارات ٢٥ مليار جنيه وتوفر ١٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة و ١٠٠ ألف فر صة عمل غير مباشرة.

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وأضاف عشماوي، إن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر في تطوير منظومة التجارة الداخلية مشيرا إلى إقامة ١٨ مشروعا في ١١ محافظة بإجمالي استثمارات ٥٠ مليار جنيه لأنشطة تجارية مختلفة.


وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي إن الاقتصاد المصري من أفضل ٣ اقتصادات في العالم العام الماضي مسجلا معدلات النمو ٣.٤% مضيفا أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ ٣٩٢ مليار دولار  وكان نصيب قطاع التجارة ٢١% من الإجمالي بقيمة ١.٣ مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجيستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.


وأوضح عشماوي أن السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي باستثمارات ٨ مليارات جنيه بادارة فرنسية إلى جانب المخازن الاستراتيجية بحجم استثمارات ٣٠ مليار جنيه بالإضافة إلى البورصة المصرية السلعية خلال الربع الأول من العام القادم.

وأوضح أنه يعمل بقطاع التجارة في مصر ١٥ مليون بما يعادل ثلث العمال في مصر.. قطاع التجارة سيكون هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري.

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