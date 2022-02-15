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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عقل الإخوان.. كتاب جديد يفضح كبسولات التنظيم الفكرية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدر الكاتب الدكتور محمد حسيني الحلفاوي كتاباً جديداً تحت عنوان "عقل الإخوان"، يناقش فيه "الكبسولات الفكرية التي يتم إدخالها في عقول أعضاء التنظيم الأم لجماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معه".

ويوضح الكاتب كيف تتم برمجة عقولهم ونفوسهم وتحويلها لعقول مفخخة وقنابل بشرية تتصادم مع مجتمعاتها وقابلة للانفجار في الوقت الذي يحدده التنظيم ومن يحركه بـ"الريموت كنترول".

والدكتور محمد حسيني الحلفاوي هو باحث في حركات الإسلام السياسي، من مواليد يناير 1975، ومن مؤلفاته: النقاب والخوارج الجدد (2005)، وكلاء الوهابية في مصر (2009)، ألغام في طريق المواطنة (2011)، حزب النور السلفي الوجه والقناع (2016)، جولة في العقل السلفي (2020).

كما نشرت له مقالات وأبحاث في صحف ومواقع روزاليوسف، الدستور، جريدة القاهرة، الجيل، صوت  الأمة، المصور، صوت المواطن المغربية وغيرها.

الكاتب الدكتور محمد حسيني الحلفاوي عقل الإخوان الكبسولات الفكرية جماعة الإخوان المسلمين باحث في حركات الإسلام السياسي

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