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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق هائل بعقار سكني بطنطا وإصابة شخصين إثر ماس كهربائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بعقار سكني مكون من 5 طوابق بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بعدما تم الدفع   بسيارات الحماية المدنية وقوات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد النيران الي باقي الشقق السكنية.

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كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  اخطارا من شرطة النجدة يفيد  بورد بلاغا من أهالي منطقة الجلاء باشتعال النيران في منزل مكون من 5 طوابق أمام مدرسة الزخرفية بدائرة قسم ثان طنطا.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين نشوب حريق هائل في منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الجلاء أمام مدرسة الزخرفية بدائرة قسم ثان طنطا.

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فيما كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لإخماد نيران الحري قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية منا أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفي طنطا الجامعي .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.

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