محافظ الغربية يبدأ أولى جولاته الميدانية بقرى «حياة كريمة» في المحلة

بدأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، أولى جولاته الميدانية بمركز المحلة لتفقد مواقع العمل المقترح تطويرها ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بقرى "صفط تراب، وشبرا بابل، وبلقينا، والهياتم"، وذلك عقب انضمام أربعة مراكز جديدة هي “المحلة، وكفر الزيات، وقطور، وبسيون”، إلى جانب مركز زفتى.

وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية بقرية صفط تراب “مركز الشباب، والوحدة الاجتماعية، والجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، والوحدة المحلية، ومركز الغسيل الكلوي، ومحطة المياه، ومكتب البريد، ومجمع المدارس، وترعة القرشية”، وعددا من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها.

وتابع المحافظ جولته في قرية شبرا بابل، حيث تفقد “مدرسة شبرا بابل الثانوية، ومدرسة محمد درة، ومدرسة شبرا بابل الإعدادية بنات، ومدرسة شبرا بابل الابتدائية، والوحدة البيطرية، والوحدة المحلية، والوحدة الزراعية، ومركز الشباب”، وعددا من قطع الأراضي التي تبرع بها الأهالي لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها، واختتمت الجولة بتفقد ذات المنشآت في قريتي بلقينا والهياتم.

وأكد رحمي أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة في 18 قطاعا، تشمل إدخال خدمات “الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والاتصالات”، إلى جانب “رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وبناء مجمعات زراعية وبيطرية، وإنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، وبناء مدارس جديدة، وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، وتبطين الترع، وتطوير مراكز الشباب، وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف” وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل 16 وحدة محلية تضم 58 قرية و347 عزبة وتابعا.

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