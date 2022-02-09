تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، مشروعات قطاعي التربية والتعليم والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز بها والتي تخطت ال 90 % .

كما يأتي ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد حلمي مدير هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ مجاهد الدرف نائب رئيس مركز ومدينة زفتى.

كما بدأت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسى بقرية كفر الدغايدة بتكلفة 1مليون جنيه والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 95 ٪ ، أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الجمل الابتدائية بنهطاي بتكلفة 1.2 مليون جنيه والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 95 ٪ ، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة مدرسة نهطاى الجديدة بتكلفة 1.5 مليون جنيه ، كما تفقد رحمي أعمال التوسعات بمدرسة محمد عماد الدين سليمان للتعليم الأساسي بكفر السحيمية بتكلفة 2.4 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على استلام تلك المدارس بنهاية الشهر الجاري.



واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال بناء محطة الصرف الصحي بكفر شاهين والتي تبلغ تكلفتها ٢٥ مليون جنيه ، أعمال تشييد محطة الصرف الصحي بكفر السنادية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه وأعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية ميت النور بتكلفة 30 مليون جنيه.

وعلى هامش الجولة تفقد رحمي استمرار عملية الإنشاء والتعمير ببعض مشروعات المبادرة الأخرى بقرية نهطاي ، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 95 ٪، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذي تبلغ نسبة تنفيذه 90 ٪ ، وكذلك أعمال تبطين ترعة القائم بتكلفة 3.3 مليون جنيه.



يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 م وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 م ، حيث يتم تنفيذ 727 مشروع داخل (54) قرية و( ٨٨ ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.

محافظ الغربية يتفقد مدارس ومحطات الصرف الصحي بحياة كريمة

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