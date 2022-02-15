عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 130 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الثلاثاء، 130 ألف رأس ماشية ضد  مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت 22 يناير الماضى وتستمر لمدة شهر.

مش قادرة استحمل.. معاناة فتاة من الغربية تحتاج لجراحة في القلب| فيديو

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  133 ألف حيوان من  " الأبقار"، و42 ألف من " الضأن"، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

مفتي البوسنة والهرسك: المسلمون في الدول الغربية يواجهون تحديات من نوع آخر

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

محافظ الغربية يبدأ أولى جولاته الميدانية بقرى «حياة كريمة» في المحلة

وناشدت المديرية جميع  المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخري المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار عشرة جنيهات وللضأن اثنين جنيهات وخمسة وسبعين قرشا.

الغربية راس ماشية حملات الكاف الطب البيطري إني الطب اللقاح فيروس كورونا للقاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة تضرب البلاد: البسوا تقيل |تفاصيل

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

موضوعات متعلقة

120 ألف جنيه تنهى مأساتها.. معاناة فتاة الغربية 29 عاما بسبب ثقب في القلب

ترشيحاتنا

عملاق نوبيا القادم Nubia Z40 Pro ينافس هواتف آيفون 12 بميزة تصدر لأول مرة

مع تصاعد أزمة أوكرانيا.. الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

صبحي يتواصل مع وزير الداخلية لبحث مؤازرة اللاعبين بحضور جماهيري مكثف

مجموعة الأهلي.. جماهير المريخ تهاجم رئيس النادي بسبب اللعب خارج السودان

الإنفوجراف... إشادات وشهادات ثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

فيديو

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

فيديو.. نصائح الدولة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

في عيد الحب .. سيدة تجبر شابا على الزواج منها.. تفاصيل

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ