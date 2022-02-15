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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة القاهرة: تحسين البنية التحتية بمنطقة شق الثعبان للمساهمة في زيادة الاستثمارات

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم أن ما يتم من أعمال تطوير في منطقة شق الثعبان يهدف لتوفير الخدمات وتحسين البنية التحتية ما يساهم في زيادة الانتاج والاستثمارات للعاملين في مجال الرخام والجرانيت للتغلب على كافة الصعوبات والإسراع من انتهاء أعمال التطوير بالكفاءة العالية والمطلوبة لتلك القلعة الصناعية والتي تحتل مكانة عالية مميزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته نائب المحافظ، اليوم “الثلاثاء”، بحضور المهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس جمعية مستثمري شق الثعبان ، وماجد فوزي المدير التنفيذي لمشروع شق الثعبان، ومدير مركز معلومات شبكات المنطقة الجنوبية، ومدير الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والقائم بأعمال رئيس حي طرة.

وجرى خلال الاجتماع بحث أعمال التطوير التي تشهدها منطقة شق الثعبان وآليات التنفيذ ومتابعة المرافق وأعمال التقنين للورش والمصانع والخطوط المتعارضة بهدف تذليل كافة الصعوبات لانجاز أعمال التطوير على الوجه الأكمل.

وقالت عبد المنعم إن جميع الجهود تبذل للانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت وفقا للتوجيهات السياسية وتعليمات محافظ القاهرة حيث انتهى مركز معلومات شبكات المرافق من حصر الأنشطة والأراضي في منطقة شق الثعبان ووضعها على وحدة الرفع المساحي وتم إنشاء قاعدة للبيانات وحصر الورش والمصانع التي توجد في نطاق الضغط العالي مع العمل على إحلاله وتحويله لكابلات أرضية والتي سيستفيد منها عدد كبير من المصانع من خلال ٣ خطوط بمنطقة وادي دجلة وحتى مدخل شق الثعبان إلى جانب إدخال منطقة الشيماء والليثي.

واستعرضت نائب المحافظ ، خلال الاجتماع ، أعمال تطوير شق الثعبان التي تم الانتهاء منها، من تجهيز الطرق الداخلية ورفع كفاءتها ليتناسب مع مخطط التطوير ويتزامن من الانتهاء من الطريق الأوسطى والذى يعبر من خلاله عربات النقل الثقيل الواصلة بين شق الثعبان وطريق العين السخنة ما يخفف الضغط على طريق الاتوستراد، إلى جانب التنسيق مع المرور لتحويل كافة السيارات وعربات النقل والترلات المحملة بالبلوكات للساحة الجديدة الخلفية لتوفير سيولة مرورية بحرم الطريق.

وشددت على ضرورة رفع الإشغالات الموجودة أمام المصانع والورش إلى جانب إشغالات الباعة الجائلين ورفع السحالة من الطرق الرئيسية وبمدخل شق الثعبان إلى جانب الإسراع من انتهاء أعمال تطوير مدخل شق التعبان وأعمال اللاندسكيب وتركيب البردورات بمدخل المنطقة لتنفيذ شكل جمالي وتابلوه يحاكي طبيعة المكان ويعبر عن طبيعة الأنشطة الجمالية في هذه المنطقة الصناعية.

وطالبت بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الردش لتوسيع الطريق بالتعاون مع الانقاذ المركزي وسرعة الانتهاء من بوابة مدخل المدينة ورصف الطريق المؤدي لها بعد الانتهاء من أعمال الأعمدة وصب الخرسانة لها تمهيدا لاستكمال الأعمال التجميلية وفقا للجدول الزمني المحدد مع العمل على إنشاء بوابة خلفية للمنطقة ناحية شارع العظم.

يذكر أن منطقة شق الثعبان تقع في نطاق حي طرة شرق طريق الاتوستراد وتقدر مساحتها بــ ١٦٠٨ أفدنة وتتكون من ثلاثة مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان.

محافظ القاهرة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تطوير منطقة شق الثعبان تحسين البنية التحتية غرفة صناعة مواد البناء تطوير المنطقة الصناعية للرخام

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