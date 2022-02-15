نقيب المهندسين: المقاولون العرب تنفذ مشروع مستشفى بدر بـ290 مليون جنيه

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي، في مؤتمرة الانتخابي، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع مستشفى المهندسين في مدينة بدر اكتشفوا عدم وجود دراسة جدوى أو خطة أو برنامج زمني رغم إعلان حملة تبرعات لبنائها.

وأضاف ضاحي: «لذلك توقفنا ونعيد النظر في هذا الملف، وتم تشكيل مكتب فني لإعداد دراسة جدوى اقتصادية واخترنا أحد العروض وفي ١٨/٥\٢٠١٨ وجدنا جدوى تحويل المشروع لمشروع استثماري ولديه جدوى اقتصادية وعرضنا الأمر على المجلس الأعلى وأعضاء من الجمعية العمومية".

واشار الى انه تم تحسين بعض النقاط بدراسة الجدوى، وزيادة حصة النقابة، وبناء الهيكل الخرساني للمستشفى، وتقدمت 6 شركات أرخصها أعلى من ٥٠٠ مليون جنيه، وحاولنا تقليل التكلفة وتم الترسية على ٣٠٠ مليون لتعرض بعدها المقاولون العرب ٢٩٠ مليون، وجار إنهاء الإجراءات.