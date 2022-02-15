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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود العسيلى يطرح أغنية رقصة سلو

صدى البلد

طرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة سلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنية من كلمات فيليبينو ، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس و ديجيتال ماستر : خالد سند.

تقول كلمات الأغنية:

في رقصه سلو قابلت عينين خدتني مكانش علي ..  بالي و لمسه ايد تودي بعيد لسكه مجاتش في خيالي
واتاري الليل مخبيلي حكاوي ..  وسر انا هشيله و ف وسط السهره يحكيلي
علي حب جايلي و هاجيله
حبيبي جاي خلاص جمبي .. و الرقصه مكانها دي في قلبي 
وانا لا هاهدي ولا اخبي ده انا هسهر اغنيله
حبيبي معدش في بعدين .. ده انا نفسي  و بقالي سنين 
في قصه وليلنا يحايلنا وانا هسرح في تفاصيله
وابات عشمان في رقصه كمان و اقول السهره دي طويله
خساره يا ليل بتخلص ليه انا نفسي تشب لو ليله

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ونشر  المطرب محمود العسيلي، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" علي خاصية "إستوري".

وظهرت الصورة بتويتة للعسيلي تعبر عن الشتاء، قائلاً: "الدايت في الجو ده أصعب من أنك تتعلم صيني في أسبوع" نالت إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواص الإجتماعي.


من ناحية أخرى، حققت أغنية العسيلي الأخيرة "على خدك" نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب تخطت الملايين في نسبة المشاهدة.

وطرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه؛ التي تحمل اسم "قلقان" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية قلقان من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

 

وأحيا الفنان محمود العسيلي حفلا ببورتو السخنة وسط حضور عدد كبير من الجمهور وقدم مجموعة من اشهر اغانيه منها يا ناس"، "بعدتى ومبعدتيش"، "مش مضمون"، "فى حتة تانية"، "يا ويلى أنا"، "يا حلم بعيد"، "طلع الحلو وبس"، "وجع الهوى"، "هيوقفوك".

 

محمود العسيلى المطرب محمود العسيلي بهجت قمر بورتو السخنة نسبة مشاهدة

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