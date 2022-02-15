نقابة الموسيقيين تمنع عمر كمال من الغناء.. تفاصيل

قررت نقابة الموسيقيين منع مطرب المهرجانات عمر كمال من الغناء وتحويله للتحقيق.



وأكد المستشار القانوني النقابة علاء عامر في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن قرار الإيقاف جاء بسبب تصريحات ضد النقابة والنقيب هاني شاكر.

نشر المغني عمر كمال فيديو جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر في الفيديو برفقة الفنان راغب علامة، وعلق قائلا: "نجم كبير في منتهي الاحترام.

ونشر المطرب الشعبي عمر كمال صورة له برفقة الكوميديان كوكسال بابا التركي، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق عمر كمال “ لما أكون علي الله حكايتي وصاحبي يخرجني اسهر مع بنات”.