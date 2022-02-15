عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان ينشر فيديو من سيارته وهو يستمع لأغنيته "متعودة"

صدى البلد

شارك الفنان،محمد رمضان،فيديو جديد ظهر فيه من سيارته وهو يستمع لأغنيته الجديدة"متعودة".


ونشر رمضان الفيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،وكتب من خلاله معلقا:"💔 غاروا مني ليه ؟".

وحققت أغنية الفنان محمد رمضان باي باي ثانوية، نجاحا كبيرًا حيث تجاوزت الـ 3 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وتمكن محمد رمضان من تصدر تريند اليوتيوب عقب طرح الأغنية بساعات قليلة ؛ حيث لقيت الأغنية إعجاب الجمهور.

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الفيديو من أغنيته «باي باي ثانوية» مما نال إعجاب متابعيه.

وطرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “باى باى ثانوية ” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية “باى باى ثانوية” غناء محمد رمضان وكلمات وألحان وتوزيع إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي، وتقول كلماتها: "كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا".

أحدث أعمال محمد رمضان محمد رمضان أغنية محمد رمضان أغنية محمد رمضان الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة محمد بديع بفيروس كورونا

الفترة القادمة تحتاج رجال.. أول تعليق لكارتيرون على خسارة الزمالك أمام سموحة

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

ترشيحاتنا

بعد الهزيمة من سموحة .. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

عالم بارز يعترف بتهمة التجسس على أمريكا لصالح روسيا .. تفاصيل

أصعب لحظات الدبلوماسية الألمانية.. شولتز يحاور بوتين بخطاب مزدوج| هل ينجح؟

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-2-2022

الجمعة و السبت و الأحد.. الأرصاد تحذر المواطنين.. فيديو

رواد الفضاء يبرزون واحة قديمة على شكل قلب في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال في حياة نسرين طافش| كم مرة تزوجت ؟.. و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

فيديو

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

ملاك الرحمة.. تفاصيل جديدة حول مصرع الطبيبة آلاء ..فيديو

غرق مركب صيد بالإسكندرية.. البحث عن الضحايا مستمر وسط صراخ الأهالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ